إثبات حالات جرثومية في حلويات دمشق

أفاد مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق شادي خلوف أن حوالي 50٪ من العينات التي أخذت لمادة الكاتو خلال الأسبوعين الأخيرين كانت تحتوي على جراثيم.



وأوضح مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق أنه “في آخر أسبوعين حوالي 50٪ من العينات التي تم أخذها لمادة الكاتو وجد بها جراثيم وثبت عدم مطابقتها وجرى اغلاق محلات بناءً على ذلك”.



وأضاف “نقوم بقطف عينات من مختلف أنواع المواد الغذائية التي تباع بالمحلات، وبما أن الفترة الحالية فترة أعياد فيكون التركيز على الحلويات والكاتو وإذا ما جاءت العينات مخالفة يتم إغلاق المحلات لمدة غير محددة”.



وأوضح خلوف أن”القطف يتم على مواد بعينها حيث يختار كل مرة مادة لتسهيل عملية أخذ العينات وتحليلها فنقوم مرة بقطف عينات للكاتو ومرة للبوظة ومرة للجبنة ومرة للبنة وهكذا”.ونوه خلوف إلى أن مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق تقوم خلال الفترة الحالية بالتشدد في تطبيق الاجراءات الاحترازية للكورونا لضمان السلامة الغذائية للمواد التي تباع أو تصنع في المحلات.



وتابع “يتم مراقبة موضوع الكمامات والقفازات إضافة إلى عدم تعريض مواد غذائية للجراثيم كما يتم مراقبة نظافة المحل ونظافة العمال وأمور أُخرى، وأي مخالفة تستوجب الإغلاق لفترة غير محددة”.