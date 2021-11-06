أنصار الخاسرين في انتخابات البرلمان يحاولون اقتحام المنطقة الخضراء ببغداد

حاول مئات المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد، ما أدى لمواجهات مع قوات الأمن في المنطقة.



وذكرت وسائل إعلام عراقية أن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي لمنع المتظاهرين من اقتحام إحدى بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، وسط أنباء عن وقوع إصابات من الطرفين.



وتعترض عدة قوى وفصائل عراقية على نتائج الانتخابات، وتعتبرها مزورة، بعد خسارتها الكثير من المقاعد في البرلمان، وتطالب بإعادة فرز الأصوات يدوياً.



وكانت "اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات" هددت في وقت سابق باللجوء إلى التصعيد في المرحلة المقبلة حال الإبقاء على النتائج المعلنة.



ودعت اللجنة إلى تظاهرات تحت شعار «جمعة الفرصة الأخيرة»، قبل أن تبدأ في مرحلة تصعيدية أخرى، لم تحددها.



يشار إلى أن مفوضية الانتخابات في العراق بدأت الأسبوع الماضي إعادة فرز أصوات 2000 مكتب انتخابي، استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية، معلنة أن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماماً مع النتائج الإلكترونية في المكاتب، التي استكملت فرز الأصوات فيها يدوياً، دون الإعلان عن موعد للانتهاء من كامل الفرز.