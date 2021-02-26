أمريكا.. جسم فضائي يحلق فوق طائرة ركاب

أعلن موقع "فوكس نيوز" أن جسماً غامضاً حلق فوق طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، التي كانت في طريقها من سينسيناتي في ولاية أوهايو إلى فينيكس في ولاية نيومكسيكو.



وقال الموقع إن «الطيار رأى جسم غريب كان يطير فوق الطائرة مباشرة خلال تحليقه في أجواء شمال شرق نيو مكسيكو»، وأكد أنه جسم أسطواني طويل يشبه أحد أنواع صواريخ كروز.



يشار إلى أنه يتم الإبلاغ عن الآلاف من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة كل عام، ففي شباط من العام 2018، واجه اثنان من الطيارين بشكل منفصل جسماً مشعاً على ارتفاع حوالي 5 آلاف قدم شرقي ولاية أريزونا.



وبين عامي 2014 و 2015، أبلغ طيارو البحرية الأمريكية عن العديد من الأجسام الطائرة الطائرة التي تحلق بسرعات تفوق سرعة الصوت.