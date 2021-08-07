أمريكا تعلن نتائج التحقيق بالهجوم على ناقلة إسرائيلية في بحر العرب

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن خبراءها توصلوا إلى أن المسيرة التي استهدفت الناقلة الإسرائيلية "ميرسر ستريت" في بحر عُمان «إيرانية الصنع».



وذكرت القيادة الوسطى أن الناقلة تعرضت لهجوم فاشل من طائرتين مسيرتين، عشية 29 تموز، وفي اليوم التالي أحدثت مسيرة ثالثة محملة بالمتفجرات ضرراً بالناقلة "ميرسر ستريت".



وأضافت أن «المحققين وجدوا بقايا قليلة لمسيرة واحدة على الأقل، وتمكنوا من استعادتها من المياه».



وكانت شركة "زودياك ماريتايم" التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أعلنت أن ناقلة النفط "إم تي ميرسر ستريت" التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.



وفي سياق متصل، أصدر وزراء خارجية مجموعة السبع في بياناً مشتركاً، اليوم، أعلنوا فيه أن كل الأدلة المتاحة تشير إلى «مسؤولية إيران عن الهجوم» على السفينة "مرسير ستريت".وأدانت دول مجموعة السبع في البيان الهجوم على السفينة، معتبرة أنه «متعمد وانتهاك واضح للقانون الدولي».



وسيناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم، حادثة الهجوم على السفينة الإسرائيلية في بحر عمان، حيث تتهم الولايات المتحدة وبريطانيا إيران بالوقوف خلفها.