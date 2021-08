أغرب 6 كتــب في تاريـخ البشــرية

يوجد على رفوف المكتبات العالمية كتب ربما نسيها الزمن أو تناساها لأسباب معقولة على ما أظن .. من بين هذه الأسباب أنها كتب غير مفهومة ومعقدة جداً ولا احد يستطيع فهم أي شيء منها أو ربما كان السبب هو الشعور بالاحباط والعجز من قراءة كتب موسوعية ضخمة مكتوبة من قبل شخص واحد مليئة بالرسومات التوضيحية !



في هذا القائمة بعض الكتب التي تعتبر من أغرب ما قرأه الإنسان عبر التاريخ .. و أرغب منك أن تتناساها بعد ان تنتهي من القراءة !





Codex Seraphinianus -1



هذا الكتاب مكتوب بلغة غير مفهومة ومزود بصور توضيحية مستحيلة , Codex Seraphinianus من الكتب الأكثر غرابة في العالم نشر في عام 1981 من قبل المهندس المعماري الايطالي Luigi Serafini ..

لا احد يعرف ما مقصده من هذا الكتاب الذي يعتبره كتاب علمي , حيث إن هذا الكتاب مليئ بالصور الغريبة ، وكتب بخط اليد والروسومات ايضاً قام برسمها وتلوينها بنفسه. اخذ هذا العمل معه لمدة سنتين , وامضى العلماء العديد من السنوات محاولة لفهم هذا الكتاب , لكن النتيجة هي لم يروا ابداً مثل هذه اللغة من قبل ، كتبها اي انسان على مر التاريخ !



Soyga -2



في 10 مارس عام 1552 عالم الرياضيات جون دي حصل معه محادثة ودية مع احد الملائكة , فهو كان لديه ايماناً قوياً في العلوم والعلوم الغامضة , وحياته كلها تعتبــر بين الواقع وعالم الروح..وكان قد جمع أكبر مكتبة في لندن.



لكن كتاب واحد من بين هذه الكتب لفت انتباهه وقضى معظم الوقت في فك رموز هذا الكتاب الغامض الذي كان اسمه “Soyga ” .



داخل الكتاب يوجد ما يقارب 40، 000 رسالة مرتبة بطريقة عشوائية عمل جون دي بجهد لترجمتها من ثم ادرك انها طلاسم سحرية ولم يتمكن من حل رموزه لذا قرر بالذهاب إلى رحلة أبعد من عالمنا حيث إنه استعان بوسيلة روحية لأستدعاء الملاك أوريل، وافتتح المحادثة بسؤال إذا كان الكتاب يعني أي شيء. فأجابه أورويــل أن هذا الكتاب أعطى لآدم في جنــة عــدن!



بعد وفاة جون دي ، تم فقــد الكتاب لمدة حوالي 500 عام ، ولكن تم العثور على نسختين منه واحد موجود في المكتبة البريطانية والاخر في مكتبة اكسفورد والرموز لا تزال بدون حل !





Prodigiorum Ac Ostentorum Chronicon -3



المعروف ايضاً بإسم Chronicle of Portents and Prophecies , كتب هذا الكتاب في عام 1557 من قبل الفرنسي Conrad Lycosthenes .. وهو كتاب موسوعي حيث جمع فيه كم هائل من الاحداث منذ زمن ادم وحواء وغطى امور عديدة مثل الكوارث الموثقة والفيضانات وزخات الشهب ووصف وحوش البحر والفضائيين ومختلف المواضيع الدينية !



الكتاب مفصل بشكل لا يصدق ويحوي على ما يقارب 1000 رسمة توضيحية مازال يوجد العديد من النسخ التجارية من هذا الكتاب ويباع بالآلاف من الدولارات !



4- مخطوطات Ripley



عندما بدأ اسحاق نيوتن الخوض في عالم الخيمياء اهتم الى حد كبير بإعمال جورج ريبلي الذي كتب العديد من الأعمال في هذا المجال , واكثر عمل مهم كان معروف بإسم مخطوطات ريبلي .



المخطوطات كانت عبارة عن صور تشرح وصفة صنع حجر الفلاسفة، وهي المادة الخيالية التي تحول الرصاص إلى الذهب، وعلى الرغم من ان مخطوطات ريبلي ضاعت، قام مجموعة من الفنانين في القرن 16 بنفل بعض الأعمال، يوجد الآن ما يقارب 23 من مخطوطات ريبلي كل نسخة تختلف قليلًا عن الاخرى من حيث الحجم والصور والتفاصيل، أكبر مخطوطة طولها 6 امتار يوجد في داخلها الكثير من الرسومات التوضيحية.



The Story Of The Vivian Girls -5



وهي واحدة من القصص الأكثر غرابة وتعقيداً قام بتأليفها هنري دارغير الذي كان يعمل حارساً في شيكاغو ، وكان منعزلا لا احد يعلم ما يقوم به ، أو يهتم أصلاً بوجوده.

بعد وفاته تم اكتشاف عمله الذي قام به وهو مؤلف من 15,145 صفحة ، كان عنوانه ( قصة بنات فيفيان ) يتحدث فيه عن عوالم غير واقعية .. وامتلا الكتــاب بعدد كبير من الرسومات واللوحات المائية والذي اعتبر فيما بعد من اهم الاعمال الفنية .

The Rohonc Codex -6



وهو واحد من الكتب الأكثر غموضاً في وقتنا الحالي ، اطلق عليه هذا الاسم نسبة لمدينة روهوك بهنغاريا , حيث ان اللغة المكتوبة غير مفهومة ولا احد يعلم عنهـا شيء .. كما ان اصل هذا الكتاب غير معروف من اين اتى اصلاً ولم يستطع العلماء فك شيفرة اللغة ..

تم التبرع بهذا الكتاب في اوائل القرن 19 للأكاديمية الهنغارية للعلوم وهو مؤلف من 448 صفحة .

*****************

مرة أخرى ، هذه الكتــب ليست للقراءة طبعا .. يصعب على المرء تخيــّل أن تقوم بمطــالعة إحدى هذه الكتب العجيبة المليئة بالرموز والطلاسم ، وانت تشــرب كوباً ساخناً من الشــاي فى شرفة المنــزل !

فلنحمــد الله أن معظمها يقبع فى دور المخطــوطات الأكاديمية ، بعيداً عن متنــاول أيدي القراء !



أراجيك