أغرب الأديان غير السماوية في العالم

نعرف أن هناك الكثير من الناس في العالم لايزالون لا يؤمنون بوجود الله وحده لا شريك له وينقسمون إلى فريقين إما ملحدين لا يدينون بوجود الإله من الأصل أو من يعبدون عناصر مصنوعة من مواد على كوكب الأرض والتي عادة ما يكون لها معتقدات أغرب من الخيال بالنسبة لي في الحقيقة … ونعرض اليوم على ثقف نفسك أغرب الديانات في العالم.



1. دين جيديز:



لم يعرف جورج لوكاس وهو ينتج فيلم حرب النجوم أنه سيلهم أحدهم بعمل حركة دينية جديدة غير مألوفة.



طبقا لفيلم حرب النجوم فإن القوة هي الطاقة التي تبقي الكون متماسكًا من حولنا والتي تسري بين كل ذرات جميع المواد جيديز كان أحد الكهنة القادرين على التحكم في القوة التي تدافع عن الأخلاق والعدالة. وهي ديانة غريبة جدًا تمزج بين الطاوية والبوذية كما أنها لا تحتوي على عقيدة أو قوانين يمكن تطبيقها فهي فضفاضة بشكل مبالغ فيه





2. إيثارايس:



ما الذي يحدث عندما تكون سائق سيارة أجرة كما أنك مولع باليوجا؟؟



الجواب … أن تخلق مذهبك الديني “هذا العالم مزحة كبيرة” في يوم لم يكن فيه أي أحداث تذكر. يوم عادي كأي يوم في عام 1954 كان جورج كينج يجلس وحده في شقة في أحد ضواحي لندن وفجأة لمعت في رأسه فكرة

” يجب أن تعد نفسك !! لكي تكون صوت برلمان الكواكب”



بدأ كينج في تجميع مجتمه من الإيثارايس لكي يكون تجميع لأساتذة الكون واليوجا لجلب التوازن للعالم هؤلاء يؤمنون بالمسيح وبوذا وكريشنا وهم يخبرون بأن المخلوقات الفضائية قد أخبرتهم بالكارثة التي حلت على مفاعل تشيرنوبل قبل حدوثها ب 4 ساعات … هل تصدق هذا !!!





3. الرايالية:



من الواضح أن للمخلوقات الفضائية دور كبير في تواجد بعض الديانات الغريبة. وجدت هذه الحركة بواسطة أحد السائقين في سباق السيارات وهو رجل فرنسي يدعى بريتس. حيث يقول إن المخلوقات الفضائية قد تحدثت إليه وتريد أن تنشئ علاقة وطيدة بين البشر والمخلوقات الفضائية وقد أسمت المخلوقات الفضائية بريتس باسم رايل. والتابعون لهذا يؤمنون بالمسيح وبوذا وكونفوشيوس وجوزيف سميث.



والغريب والمضحك في نفس الوقت أنهم يؤمنون بثلاثة أشياء:



أن البشر تم تصنيعهم في معامل المخلوقات الفضائية ومن حمضها النووي منذ 25000 سنة



المخلوقات الفضائية سوف تنزل إلى الأرض في القدس عام 2025سوف يكون الراياليين الرسل وحلقة الوصل بين بنو الإنسان والمخلوقات الفضائية



4. أوثاناسيا:



ظهر هذا المعتقد الغريب في بوسطن في الولايات المتحدة. وعقيدته الأساسية هي ” أقتل نفسك لكي تحافظ على الكوكب” !! فهم يعتقدون أن هذا سيعيد التوازن لكوكب الأرض ولا يعتمد على أي أخلاق.





5. موجة بانا:



هي حركة نشأت في اليابان على يد سيدة تدعى يوكو تشينو عام 1977. وقد إستمدت هذه الحركة نصوصها من المسيحية والبوذية وبعض الأديان الأخرى.

وهدف هذه الحركة الرئيسي هو نشر مخاطر الموجات

االكهرومغناطيسية بين الناس. ولكن هذا ليس السبب الرئيسي في جعلها أحد أغرب الحركات الدينية غير السماوية … خمن ما هو السبب؟؟!!



فهم يعتقدون أن إنتشار الموجات الكهرومغناطيسية هي من المؤامرات الشريرة لتدميرهم من قبل الشيوعيين لذلك يلبس أتباعها الرداء الأبيض والكمامات التي تحميهم من المخاطر الشريرة لهذه الموجات



6. حركة الأمير فيليب:



هناك جزيرة نائية في جنوب المحيط الهادئ تدعى فانواتو تضم هذه الجزيرة أحد القرى الصغيرة يعتقد الأحياء فيها من البشر أن الأمير فيليب هو الإله.



يعتمد هؤلاء القوم في اعتقاهم أن أحد كهنتهم القدماء يقول أن هذه الجزيرة سيزورها رجل أبيض متزوج من إمرأة قوية جدًا وغنية هذا الرجل هو إبن الجبل وروح البحار وقد وقع اختيار القرويين على الأمير فيليب واتخذوه إلهًا لهم.



وهناك الكثير من الحركات المشابهة لما سبق ذكره وكلها تعتمد على الخرافات أو الأساطير التي وضعها أحدهم ربما ليسيطر عليهم أو يصبح ذو شأن بينهم.