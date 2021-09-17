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أطرف عملية سطو مسلح على بنك بالأردن

قبضت الأجهزة الأمنية الأردنية على شخصين أثناء تنفيذ عملية سطو مسلح على أحد البنوك في منطقة طريق المطار جنوب العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، حول دخول شخصين مسلحين لفرع أحد البنوك في منطقة طريق المطار جنوب عمان، وطلبا مبالغ مالية من الموظفين تحت تهديد السلاح، حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية، أصاب بها شريكه بالجريمة وأحد الموظفين بمنطقة اليد والخاصرة، ولاذ بالفرار من المكان.

وأكد أنه وفور ورود البلاغ تم التحرك للمكان وإغلاق المنطقة وتعميم أوصاف الشخص الفار والمركبة التي كان يستقلها، ليتم وخلال زمن قياسي إلقاء القبض عليه بعد ارتكابه لحادث تدهور وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم.

وأضاف أنه جرى إسعاف الموظف المصاب والشريك بالجريمة للمستشفى وفُتح تحقيق في الحادثة.

ووصفت وسائل إعلام أردنية هذه العملية بأنها أطرف وأغرب عملية سطو مسلح في البلاد.

مع هذه الحادثة يرتفع عدد جرائم السطو على البنوك والتي شهدتها المملكة منذ مطلع عام 2018 إلى 15 حادثة سطو، كما تشير الأرقام والتقديرات الرسمية الصادرة عن مختلف الجهات الأمنية والمالية ذات العلاقة إلى سلب ما يقارب من 400 ألف دينار أي ما يعادل 560 ألف دولار من مجموع عمليات السطو.