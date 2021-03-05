أصبحت عبوة 5ر1 لتر ب 460 ليرة رسميا.. لائحة أسعار جديدة لمياه الشرب المعبأة

أعلنت الشركة العامة لتعبئة المياه عن لائحة أسعار جديدة لمنتجاتها من مياه الشرب المعبأة المنتجة كافة في كافة معاملها التابعة بقين والفيجة والدريكيش والسن ولكافة الأحجام.



وبينت الشركة في نشرة الأسعار ان أسعار العبوات أرض المعمل ضهر السيارة هي 2250 ليرة للجعبة 6 عبوات حجم 5ر1 لتر و/3135/ ليرة للجعبة 12 عبوة حجم نصف لتر و/1050 /لعبوة الـ 10 لتر و/800/ ليرة لعبوة الخمسة غالون /110/ ليرات والكأس 250 ميللتر.



و أسعار الموزع الى باعة المفرق فهي /2500/ ليرة للجعبة 6 لتر حجم لتر ونصف و/ 3355/ للجعبة 12 عبوة قياس نصف لتر و/1125/ ليرة عبوة 10 لتر و ألف ليرة للعبوة ال5 غالون و/ 150/ليرة للكأس 250 ميللتر.



أما أسعار باعة المفرق للمستهلك بحسب النشرة / 460/ ليرة للعبوة لتر ونصف و/ 300 / ليرة لعبوة نصف لتر و/ 1250/ ليرة لعبوة 10 لتر و ألف ليرة لعبوة الخمسة غالون و /160/ ليرة للكأس 250 ميللتر و /2750 / ليرة لجعبة ال6 لتر قياس 5ر1 لتر و /3585/ ايرة للجعبة 12 عبوة قياس نصف لتر



وفي تصريح صحفي أوضح المدير العام للشركة المهندس ملهم دوزوم أن إصدار هذه اللائحة الجديدة من الأسعار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج مؤكدا على كافة حلقات البيع الالتزام بالبيع بالأسعار المعلنة من الشركة وأن أي مخالفة سيخضع مرتكبها لأحكام قانون التموين و التسعير رقم 14 لعام 2015 والذي تتولى تنفيذه دوريات حماية المستهلك.



وكانت الشركة انتجب وباعت خلال العام الماضي اكثر من 126 ملبيون لتر فيما بلغت أرباحها الصافية المقدرة ٥ مليارات ليرة .





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