أسعار الذهب في سورية اليوم

ارتفع سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم ألف ليرة سورية مقارنة بسعره يوم أمس.



ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 143000 ليرة وسعر شراء 142500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 122571 ليرة وسعر شراء 122071 ليرة.



وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها كما دعت المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية كما وزعت أرقام هاتف للشكاوى 2230766 و2248005.