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أسعار الخضار والفواكه بدمشق اليوم

أصدرت حماية المستهلك بدمشق أسعار الخضار والفواكه  للمستهلك ليوم السبت  2021/8/28


البطاطا:


بطاطا قلع جديد أول:1100

بطاطا قلع جديد ثاني: 950

بطاطا قلع جديد ثالث: 750

البندورة:


بندورة أول: 1100

بندورة ثاني:950

بندورة ثالث:750


البصل:


بصل يابس:900


بصل فرنسي أحمر أول:475


بصل فرنسي أحمر ثاني: 350


بصل فريك أول: 350


بصل فريك ثاني: 250

الخيار


خيار بلدي أول: 900


خيار بلدي ثاني: 725


خضار:


كوسا أول : 1000


كوسا ثاني: 750


ملفوف بلدي أول : 725


ملفوف بلدي ثاني: 600


باذنجان موشح أول: 600


باذنجان موشح تاني: 550


باذنجان بلدي أول: 650


باذنجان بلدي ثاني : 550


باذنجان بيض العجل أول : 650


باذنجان بيض العجل ثاني: 550


الفليفلة :


فليفلة خضراء حلوة سميكة : 725


فليفلة خضراء حدة: 950


فليفلة حمراء حلوة أول: 950


فليفلة حمراء حلوة ثاني: 750


فليفلة حمراء مونسة أول: 900


فليفلة حمراء مونسة ثاني : 725


الفواكه:


عنب أبيض أول: 1500


عنب أبيض ثاني: 1400


عنب حلواني أول : 1700


عنب حلواني ثاني: 1400


بطيخ أخضر وزن 6 كغ فما فوق : 425


بطيخ أخصر أقل من 6 كغ: 350


أناناس أول: 475


أناناس تاني : 425


أناناس معراوي مخطط :500