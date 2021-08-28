أسعار الخضار والفواكه بدمشق اليوم
أصدرت حماية المستهلك بدمشق أسعار الخضار والفواكه للمستهلك ليوم السبت 2021/8/28
البطاطا:
بطاطا قلع جديد أول:1100
بطاطا قلع جديد ثاني: 950
بطاطا قلع جديد ثالث: 750
البندورة:
بندورة أول: 1100
بندورة ثاني:950
بندورة ثالث:750
البصل:
بصل يابس:900
بصل فرنسي أحمر أول:475
بصل فرنسي أحمر ثاني: 350
بصل فريك أول: 350
بصل فريك ثاني: 250
الخيار
خيار بلدي أول: 900
خيار بلدي ثاني: 725
خضار:
كوسا أول : 1000
كوسا ثاني: 750
ملفوف بلدي أول : 725
ملفوف بلدي ثاني: 600
باذنجان موشح أول: 600
باذنجان موشح تاني: 550
باذنجان بلدي أول: 650
باذنجان بلدي ثاني : 550
باذنجان بيض العجل أول : 650
باذنجان بيض العجل ثاني: 550
الفليفلة :
فليفلة خضراء حلوة سميكة : 725
فليفلة خضراء حدة: 950
فليفلة حمراء حلوة أول: 950
فليفلة حمراء حلوة ثاني: 750
فليفلة حمراء مونسة أول: 900
فليفلة حمراء مونسة ثاني : 725
الفواكه:
عنب أبيض أول: 1500
عنب أبيض ثاني: 1400
عنب حلواني أول : 1700
عنب حلواني ثاني: 1400
بطيخ أخضر وزن 6 كغ فما فوق : 425
بطيخ أخصر أقل من 6 كغ: 350
أناناس أول: 475
أناناس تاني : 425
أناناس معراوي مخطط :500