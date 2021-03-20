أسعار الحليب ترتفع.. والبقرة تحتاج يوميا إلى 10 آلاف ليرة من العلف

الارتفاع الكبير في أسعار حليب البقر حرم الكثير من الأسر وخاصة ممن لديهم أطفال من شراء هذه المادة الأساسية لهم وخاصة مع ارتفاع سعر الحليب الصناعي إلى 7200 ليرة للكيس وزن 400 غرام .



وقال عدد من مربي الأبقار : إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحليب مرده إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأعلاف التي وصل سعر الطن منها في القطاع الخاص إلى 880 ألف ليرة, مشيرين إلى أن البقرة الواحدة تحتاج يومياً إلى كمية تتراوح بين 10- 13 كغ, أي ما يعادل عشرة آلاف ليرة وسطياً من الأعلاف, في ظل عدم كفاية الكمية المخصصة من فرع مؤسسة الأعلاف لأكثر من ثلاثة أيام في الشهر, ما يضطرهم للجوء إلى القطاع الخاص لتأمين العلف لبقية أيام الشهر .



وقال رئيس مكتب التنمية الزراعية في فرع اتحاد عمال السويداء ضياء أبو غازي : إن سعر طن العلف المقنن الذي يباع من خلال المؤسسة ارتفع مؤخراً إلى ٤٦٠ ألف ليرة, داعياً إلى ضرورة مراقبة تسعيرة الأعلاف لدى القطاع الخاص لمنع استغلال تاجر الأعلاف للمربين, مع ضرورة اعتماد كل مرب على زراعة المحاصيل العلفية والبقوليات بشكل ذاتي والمكونة من خلطة ( شعير- نخالة- ذرة) للحيلولة دون تحكم القطاع الخاص بأسعارها.





تشرين