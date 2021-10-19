أزمة جديدة تهز الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر حكم المحكمة الدستورية في بولندا بخصوص عدم تماشي أجزاء من قانون الاتحاد مع دستور البلاد تحدياً مباشراً لوحدة النظام القانوني الأوروبي.



ونقلت رويترز عن رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين قولها في كلمة أمام البرلمان الأوروبي إن “المفوضية تعمل على تقييم حكم المحكمة الدستورية البولندية وسيتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء ضد هذا الحكم”.



وعبرت فون دير لاين عن قلقها من هذه الخطوة وقالت إن “الحكم يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي… إنه تحد مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي”.





وأوقع الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية البولندية الاتحاد الأوروبي في أزمة جديدة حينما أثار احتمال خروج بولندا من التكتل المؤلف من 27 دولة.



ورغم أن وزارة الخارجية البولندية أعلنت أن وارسو تواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي إلا أن ألمانيا وفرنسا أكدتا في بيان مشترك أن على وارسو التزاما قانونيا وأخلاقيا يقضي باحترام قواعد التكتل بشكل كامل وغير مشروط.