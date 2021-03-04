أزمة بين اليابان والصين والسبب؟

تسببت مسحة كورونا الشرجية بحدوث أزمة بين اليابان والصين، بعدما اشتكى بعض المواطنين اليابانيين من إجبارهم على إجراء هذا الاختبار عند دخولهم الصين.



وبحسب موقع بي بي سي، فإنّ بعض المسؤولين قدموا شكوى من أنّ هذه العملية سببت لهم "ضائقة نفسية" على حدّ قولهم.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو إنّ "بعض اليابانيين أبلغوا سفارة بلادهم في الصين أنهم خضعوا لاختبارات المسحة الشرجية، مما تسبب لهم بآلام نفسية كبيرة".



وأضاف أن الحكومة اليابانية لم تحصل على رد من بكين بإجراء تغيير على الفحص الذي أقرته الصين للكشف عن فيروس كورونا المستجد، والذي تدعي فيه أن "العينات من المسحة الشرجية أفضل تلك المأخوذة من الأنف".



وأشار كاتو إلى أنه من غير المعروف عدد المواطنين اليابانيين الذين خضعوا لمثل هذه الاختبارات في الصين، لافتاً إلى أن استخدامها لم يتم تأكيده في أي مكان آخر في العالم.



وكانت هذه الاختبارات محطّ مثار جدل بين الخبراء، خصوصاً أن بعضهم أكد كفاءتها القليلة في الكشف عن الفيروس أمام اختبارات جهاز التنفس العلوي.



وسبق أن اتهم دبلوماسي أمريكي الحكومة الصينية بإجبار موظفين أمريكيين على إجراء المسحة الشرجية للكشف عن كورونا، والتي تتضمن إدخال إدخال سلك بلاستيكي مزوّد بقطنة في فتحة الشرج لمسافة 3 إلى 5 سم.