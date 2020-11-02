بأمر من الاحتلال الأمريكي..“قسد” تهجر المدنيين وتتستولي على منازلهم بالقوة
سقوط واحتراق مروحية أمريكية شرقي سورية
قوات الاحتلال التركي تستهدف بالقذائف المدفعية قرى ريف الرقة الشمالي
بعد التدخل التركي في قرة باغ.. قواعد الاشتباك في إدلب ستكون مختلفة
زندقة كوفيد 19: أطباء يستحقون الاحترام
«طبول إدلب» تقرع.. فهل تبدأ «المعركة الأخيرة» ؟!
أكثر من 230 قتيلاً في صفوف المسلحين التابعين لتركيا منذ بداية الحرب في قره باغ
مقتل وإصابة عدد من المسلحين إثر انفجار بالقرب من مقر للمسلحين التابعين للاحتلال التركي
مقتل المسؤول في ميليشيا “قسد” عن سرقة النفط السوري شرقي الفرات
مقتل مسلح من ميليشيا “قسد” وإصابة آخرين في ريفي الحسكة ودير الزور
الحكومة لاتأكل خبز الشعب وإنما تستثمر فيه
مصادر دبلوماسية تتحدث عن قيام جبهة عربية تضم السعودية وسوريا!
الجيش التركي يستعد للانسحاب من نقطة مراقبة “شيرمغار” غرب حماة والدور على النقاط المحاذية لـ “M5”
موسكو تكسر جمود إدلب: نحو تبديل قواعد الاشتباك؟
قوات الاحتلال الأمريكي تخرج 37 صهريجاً من النفط السوري إلى الأراضي العراقية

أرمينيا تكشف عن أدلة قاطعة على تجنيد تركيا لمسلحين سوريين وإرسالهم إلى أذربيجان

أرمينيا تكشف عن أدلة قاطعة على تجنيد تركيا لمسلحين سوريين وإرسالهم إلى أذربيجان

كشف رئيس الوزراء أرمينيا نيكول باشينيان، عن امتلاك بلاده لـ “أدلة قاطعة” جديدة على قيام تركيا بتجنيد ونقل مرتزقة من سورية إلى أذربيجان.

وبحسب ما نقلته وكالة “سانا” السورية، نشر رئيس حكومة أرمينيا على صفحته في فيسبوك اليوم مقطع فيديو يظهر فيه أحد المرتزقة الذي تم القبض عليه من قبل وحدات جيش إقليم قره باغ.

وقال باشينيان: “الآن هناك أدلة كاملة وشاملة لتجنيد الآلاف من المرتزقة في سورية ونقلهم من تركيا إلى أذربيجان للمشاركة في المعارك بإقليم قره باغ”.

وأوضح أن “المواد تشير إلى وجود شبكة إجرامية دولية ولا يمكن أن يستمر الكشف عنها دون عواقب”.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت قيام نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بإرسال مئات المرتزقة من سورية للمشاركة في المعارك في إقليم قره باغ.

إلى ذلك أكد السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي ييرخوف أنه يجب في الوقت الحاضر على الجميع الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى المزيد من التصعيد للنزاع في ناغورني قره باغ.

وقال الدبلوماسي الروسي للصحفيين، اليوم الأحد: “يجب أن نأخذ في الاعتبار الشيء الرئيسي وهو أن هناك معارك تتسبب بقتل الناس لذلك إذا كان لدى أي شخص الآن أدنى فرصة للتأثير في مسار الأحداث ولتقديم أي مساهمة في تحقيق وقف حقيقي لإطلاق النار، فيجب استخدامها وبطبيعة الحال ينبغي على الجميع الآن الامتناع عن أي خطوات من شأنها إضافة الوقود إلى لهيب هذا النزاع”.

وأشار ييرخوف إلى الدور الذي يلعبه النظام التركي في النزاع بإقليم قره باغ عبر إرسال المرتزقة من سورية إلى هناك وقال: “شاهدت بنفسي مقاطع فيديو يظهر فيها مسلحون أسرى يدلون بشهادات مهمة، فيما أكدت تقارير المشاركة الواسعة للمسلحين في صراع قره باغ بل وكذلك مقتل أكثر من مئتين منهم حتى الآن”.

وكان “المرصد” المعارض قد أكد، أمس السبت، بأن المسلحين السوريين التابعين لقوات الاحتلال التركي في سورية تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح، حيث ارتفع عدد القتلى في صفوفهم إلى أكثر من 230 منذ بداية الحرب في إقليم قره باغ.