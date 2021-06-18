أربع علامات "غريبة وغير عادية" لالتهاب المفاصل

عادة ما تشمل أعراض التهاب المفاصل آلام المفاصل والالتهابات، ولكن قد تكون هناك أعراض شائعة أخرى أكثر دقة قد تدل على المرض.



وهناك عدة أنواع مختلفة من هذه الحالة، لكن التهاب المفاصل الصدفي هو الأكثر شيوعا نسبيا، ويرتبط بحالة الجلد الصدفية.



ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، يعاني واحد من كل ثلاثة مرضى الصدفية من التهاب المفاصل الصدفي.



وتماما مثل الصدفية، تحدث الحالة بسبب مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ للأنسجة السليمة.



ويميل المرضى إلى العثور على مفاصلهم منتفخة ومؤلمة بشكل متزايد مع مرور الوقت.



ولكن هناك عددا قليلا من الأعراض الأقل شيوعا التي يمكن بسهولة الخلط بينها وبين شيء أقل خطورة.



ويمكن أن يكون التعب المستمر ناتجا عن التهاب المفاصل الصدفي، وفقا للموقع الطبي Psoriatic-Arthritis.com.



وقد تشعر بالتعب الشديد دون سبب واضح، وتواجه صعوبة في إبقاء عينيك مفتوحتين.



وأضاف الموقع أن بعض المرضى تظهر عليهم أعراض في عيونهم بما في ذلك التهاب القزحية.



وينتج التهاب القزحية عن التهاب في العين يؤدي إلى استمرار الألم وفقدان البصر والاحمرار الشديد.



وأشار الموقع إلى أن بعض المصابين بحالات التهاب المفاصل الصدفي أبلغوا عن فقدان السمع.



ويمكن أن يحدث تلف الأذن لدى بعض المرضى، بينما قد يجد البعض الآخر علامات على أظافرهم.



ويمكن أن يؤثر ما يسمى بـ "صدفية الأظافر" على مظهر أظافرك، ما يتسبب في ظهور بقع حمراء أو انحرافات صغيرة على الظفر.



ويمكن أن تكون الأعراض مؤلمة للغاية أيضا، ما يجعل من الصعب التقاط الأشياء الصغيرة.



وقال الموقع الصحي: "نعلم أن التهاب المفاصل الصدفي هو أكثر بكثير من مجرد التهاب مزمن وآلام في المفاصل. في حين أن المفاصل المؤلمة والمتورمة هي الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل الصدفي، إلا أن هناك عددا من الأعراض الأخرى التي لا يتحدث عنها الناس كثيرا. من المفيد أحيانا معرفة أنك لست الوحيد الذي يعاني من تلك الأعراض الغريبة التي قد لا تكون بالضرورة على رادار طبيبك".



ولكن لمجرد ظهور أي من هذه الأعراض، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالتهاب المفاصل الصدفي. ولذلك يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت تعاني من ألم مستمر أو تورم في مفاصلك.



وإذا تم تشخيص إصابتك بالصدفية بالفعل، يجب أن تخضع لفحص طبي سنوي مع طبيبك العام.



المصدر: إكسبريس