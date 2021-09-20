«موانئ أبو ظبي» تدخلُ ميناء العقبة الأردني

وقعت مجموعة «موانئ أبو ظبي» اتفاقيتَين مبدئيتَين مع شركة تطوير العقبة تنص على تولي المجموعة إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في الأردن لتكون بذلك أول منشأة للمجموعة في الأردن وأول محطة سفن سياحية تابعة لها خارج دولة الإمارات، وفق ما أوردت «وكالة أنباء الإمارات» (وام).



وجرى التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارة لوفد أردني رفيع المستوى إلى أبو ظبي برئاسة رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف البخيت، في خطوة «تُعَد الأولى ضمن سلسلة من الشراكات الاستراتيجية المستقبلية المزمع إبرامها بين الجانبين»، وفق «وام».



كما وقّعت الشركتان اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام مجموعة «موانئ أبو ظبي» من خلال ذراعها الرقمي بوابة المقطع، بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين كافة مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية.



وبحسب الوكالة، «سيتم تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية التي ستؤم منطقة البحر الأحمر لتصبح نقطة جذب لقاطني العقبة وتوفير مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية.



وستقوم مجموعة «موانئ أبو ظبي» بتوظيف خبراتها التجارية واللوجستية الواسعة خلال تعاونها مع شركة تطوير العقبة بهدف نشر هذا النظام المتطور وتعزيز قدرات منظومة موانئ العقبة التقنية والتكنولوجية.





وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ أبو ظبي»، محمد جمعة الشامسي، إن هذه الخطوة تشكّل «إنجازاً كبيراً لقطاع السياحة والرحلات البحرية المتنامي في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة»، لافتاً إلى أنه «الأول ضمن سلسلة مشاريع تطويرية نعتزم تنفيذها مستقبلاً».



من جهته، رحّب الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، بـ«التعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي والتي أكدت قدرتها على دعم وتطوير القطاع البحري من خلال خططها ومشاريعها التطويرية الطموحة في قطاع الموانئ بإمارة أبو ظبي وحول العالم»، مشيراً إلى أنه جاء «في إطار التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».