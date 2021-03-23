«سرافيس» مدينة السويداء ترفع تسعيرتها ١٠٠%

على الرغم أن مادة المازوت ولاسيما المخصص منها للنقل والتدفئة لم تشهد أسعارها أي ارتفاع، إلا أن أهالي مدينة السويداء فوجئوا ومنذ الأسبوع الماضي بقيام أصحاب «السرافيس »العاملة ضمن خطوط مدينة السويداء الداخلية برفع التسعيرة ١٠٠%وفي شكوى أكد المواطنون أن تسعيرة هذه «السرافيس» كانت ١٠٠ ليرة وحالياً يتقاضى أصحابها ٢٠٠ ليرة، علماً أن تعرفة الأجور التي صدرت منذ حوالي ستة أشهر لم يجرِ عليها أي تعديل لتاريخه، لافتين إلى أن معظم الركاب موظفون وطلاب مدارس، لذلك بات حرياً بالجهات الرقابية أخذ دورها الفاعل إزاء هؤلاء وخاصة أن تعرفة الأجور أصبحت توضع وفق مزاجية ورغبة السائقين.



ويتذرع السائقون بارتفاع أسعار الزيوت الخاصة بالسيارات والتي وصل سعر الكيلو منها إلى ١٢ ألف ليرة وقطع الغيار، إضافة إلى ارتفاع أجور الإصلاحات الميكانيكية.من جانبه، قال مدير مراكز الانطلاق في السويداء لؤي رضوان: إن ارتفاع أسعار القطع الميكانيكية وأجور الإصلاحات دفع بالسائقين لرفع التسعيرة، وهذا بكل تأكيد يخالف تعرفة الركوب المعمول بها، لافتاً إلى أن كل أصحاب السيارات العاملة ضمن خطوط المحافظة الداخلية قاموا برفع التسعيرة، وهذا يتطلب دوريات مكثفة لحماية المستهلك على مراكز الانطلاق، مع مؤازرة لهذه الدوريات من كل الجهات.



من جهتها، أكدت رئيسة دائرة حماية المستهلك في السويداء رشا رحروح ورود العديد من الشكاوى حول تقاضي أصحاب «السرافيس» العاملة ضمن خطوط مدينة السويداء الداخلية أجوراً زائدة، ويتم العمل حالياً على تنظيم ضبوط بحق المخالفين.