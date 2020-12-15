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«سامسونغ» تطلق تطبيقاً جديداً.. تعرفوا عليه

أطلقت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، تطبيقاً يهدف إلى تحسين أداء الألعاب في أجهزتها.

وقال مصدر متخصص في الأخبار التقنية إن «التطبيق يدعى "GameDriver"، مؤكداً أن سامسونغ تسعى إلى جعل الألعاب جزءاً أساسياً من أجهزتها».

ويسمح التطبيق بتقديم تحديثات عدة لوحدة معالجة الرسومات الخاصة بهواتف سلسلتي "غالاكسي إس20" و"غالاكسي نوت20".

وسيدعم التطبيق ألعاباً شهيرة مثل: "Call of Duty: Mobile" و"Black Desert" و"Fortnite"، على أن يدعم المزيد من الألعاب خلال الأشهرة القليلة المقبلة.

يشار إلى أنه يمكن لمستخدمي هواتف "سامسونغ" تنزيل تطبيق "GameDriver" من متجر "غوغل بلاي".