«النفط» يهبط لأدنى مستوى

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بفعل توقعات بأن مجموعة "أوبك+" ستخفف القيود على الإمدادات أثناء اجتماعها في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وقال أمين عام منظمة أوبك محمد باركيندو إن «آفاق الطلب على النفط تبدو أكثر إيجابية، خصوصاً في آسيا».



وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 99 سنتا، أو ما يعادل 1.6%، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.



وهبط خام القياسي العالمي حوالي 7% من أعلى مستوى له في 13 شهراً، الذي سجله الأسبوع الماضي.



وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.5%، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل.



ومن المتوقع، أن تناقش "أوبك+" التي ستجتمع غداً الخميس، السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً من الخام إلى السوق.