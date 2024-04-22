أكد اللواء علي مملوك، مستشار شؤون الأمن الوطني في سوريا، ونيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي، على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك لمواجهة الإرهاب.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في موسكو بحضور الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وصرح باتروشيف أن العلاقات بين روسيا وسوريا تمتد بجذورها إلى التاريخ، حيث يحتفل البلدان في شهر يوليو المقبل بمرور 80 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد باتروشيف أن روسيا عازمة على مواصلة تقديم الدعم لسوريا في شتى المجالات، مشيرًا إلى أهمية الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي لا تزال تمثل إطارًا للتعاون المشترك.

من جانبه، أشاد اللواء مملوك بعمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق المشترك لتعزيز هذه العلاقات.

وأشار إلى أن صمود الشعب السوري بقيادة الرئيس بشار الأسد، وتضحيات الجيش العربي السوري، بالإضافة إلى الدعم الروسي، كان له الدور الكبير في إحباط خطط التنظيمات الإرهابية ومن يقف وراءها.

كما أعرب مملوك عن دعم سوريا وتأييدها للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، واصفًا ما يحدث بأنه تصحيح للتاريخ ودفاع عن مبادئ العدل والإنسانية.

وخلال اللقاء، شدد بوغدانوف على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين روسيا وسوريا في جميع المجالات.

وأتى لقاء اللواء مملوك في موسكو في إطار مشاركته في مؤتمر بطرسبورغ الدولي الثاني عشر للممثلين السامين المسؤولين عن شؤون الأمن، والذي يستمر من 23 إلى 25 أبريل الجاري.

سانا