إيقاف شركة إعلامية بعد تسهيل استضافة محلل من دمشق مع محلل إسرائيلي

أعلنت وزارة الإعلام السورية عن تعليق نشاط شركة “آفاق” للخدمات الإعلامية بشكل مؤقت بسبب انتهاك الشركة لقرار الترخيص وقواعد العمل الإعلامي.

يأتي هذا القرار بعد قيام الشركة بتسهيل استضافة محلل سياسي من دمشق في برنامج تلفزيوني على قناة سكاي نيوز، بينما كان هناك محلل إسرائيلي يشارك في البرنامج نفسه.

في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، أوضحت أن تعليق عمل الشركة هو نتيجة انتهاك شروط الترخيص وعدم الالتزام بقواعد العمل الإعلامي.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار التعليق المؤقت سيظل ساريًا حتى انتهاء التحقيقات حول هذه الواقعة، التي تضمنت ظهور محلل سياسي سوري في برنامج تلفزيوني مع محلل إسرائيلي.



وكالات