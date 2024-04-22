22-04-2024
قتل رجل من أجل سمك !؟
نتيجة البحث والتحري وجمع المعلومات بحـ.ادثة قـ.تل المغدور (علي . هـ) بحي كازو ،تمكن فرع الامن الجنائي في حماة من معرفة الفاعلين وإلقاء القبض عليهم وهم (محمد . د) و(فاطمة . ر) و(رعد . ر) وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على قـ.تل المغدور (علي) بضـ.ربه على وجهه ورأسه بواسطة مطرقة وطعـ.نه بسيـ.خ حديد في الرقبة وسلـ.به جهازه الخليوي ورميه بين الأعشاب بالقرب من مزرعته وذلك نتيجة خلافات شخصية ومادية بين المذكورين بعد شراء المقبوض عليه كمية من أسماك الزينة ونفوق قسم منها أثناء نقلها إلى محافظة دمشق، وبتحري مزرعة المقبوض عليه عثر على ثلاث بنـ.دقيات صيـ.د ومبلغ مالي والأدوات المستخدمة بالجـ.ريمة والتحرز عليها أصولاً.
تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
وزارة_الداخلية_السورية
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