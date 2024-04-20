تراجع إنتاج العسل من زهر الحمضيات

20-04-2024

تراجع إنتاج العسل من زهر الحمضيات

أكد رئيس لجنة تربية النحل في غرفة زراعة دمشق وريفها باسم العطار  تراجع  كميات العسل المنتجة من  زهر الحمضيات، نتيجة أن موسمها كان سيئاً جداً بسبب عدم الكثرة في أزهاره،  وبالتالي لم يكن هناك عسل كثير والوضع لم يكن جيداُ.

وتابع بالقول: إضافة للتأثر بالحرارة الشديدة التي لم تساعد على الإزهار، مبيناً أنهم كمربين ينتظرون حالياً  موسم اليانسون وحبة البركة، خاصة أن هناك زراعات وبكميات جيدة، مبيناً أن الأمطار رغم قلتها إلا أنها مناسبة لحبة البركة واليانسون.

وتمنى العطار أن يكون الموسم جيداً خاصة أن العام الماضي لم يكن موسم العسل في أحسن أحواله من اليانسون وحبة البركة، و كانت المساحات المزروعة قليلة والمواسم الأخرى لم تكن مناسبة آملا أن لاتكون درجات الحرارة لهذا الفصل مرتفعة  تؤذي معها النحل.

ونوَّه إلى وجود تراجع في أعداد النحل في العام  الماضي عن الذي سبقه، مبيناً أنه في هذا الموسم  هناك طرود  وأعداد جيدة من النحل، و لعلها تعود بشكل أكبر.

كما نوَّه بوجود أضرار كبيرة في العام الماضي بأعداد النحل، ولانعرف إمكانية تعويض هذا  الفاقد من  النحل لهذا العام.

الثورة

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