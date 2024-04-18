تقديرات أميركية برد إسرائيلي “محدود” على إيران يشمل سوريا

توقع مسؤولون أمريكيون أن تقوم إسرائيل برد محدود على الهجوم الإيراني الأخير، الذي شمل أيضًا سوريا.

هذه التوقعات مستندة إلى المحادثات التي جرت قبل الهجوم بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين، وفقًا لما ذكرته شبكة “NBC NEWS”.

خلال هذه المحادثات، ناقش المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون خيارات الرد المحتملة، مشيرين إلى أن توقيت الرد الإسرائيلي غير واضح ولكن من الممكن أن يحدث في أي لحظة.

كما تم مناقشة سيناريوهات مختلفة للهجوم الإيراني وكيفية الرد عليه، بما في ذلك الخيارات التي تتراوح بين عدم القيام بأي عمل عسكري وشن ضربات داخل إيران.

ووفقًا لمصادر “NBC NEWS”، يرى المسؤولون الأمريكيون أن الرد الإسرائيلي قد يكون “أقل عدوانية” بسبب طبيعة الهجوم الإيراني الذي كان محدودًا.

ومن المتوقع أن يشمل هذا الرد أيضًا حلفاء إيران في سوريا.

بالنسبة للموقف الأمريكي، فإن الولايات المتحدة لا تعتزم المشاركة في الرد الإسرائيلي، ولكنها ستتبادل المعلومات مع إسرائيل.

من جهتها، اعتبرت وكالة “رويترز” في تقرير لها يوم الاثنين أن الهجوم الإيراني على إسرائيل لا يبرر الرد، حيث سبقته إيران بإبلاغ الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى بالهجوم المزمع، مما سمح بتفادي التصعيد وسقوط الضحايا.