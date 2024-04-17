السياحة تطلق خدمة الفيزا الالكترونية بداية الشهر القادم

17-04-2024

السياحة تطلق خدمة الفيزا الالكترونية بداية الشهر القادم

أعلنت  وزارة السياحة انه وبالتنسيق مع كل من وزارة الاتصالات والتقانة - الشركة السورية للاتصالات ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمغتربين، إطلاق خدمة الفيزا الالكترونية e-Visa، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/5/2024.

واوضحت أنه بالنسبة للطلبات الداخلية:

يمكن تقديم الطلبات من خلال المكاتب السياحية المرتبطة بوزارة السياحة.
كما يمكن للسوريين تقديم طلبات بالنيابة عن العرب والأجانب للحصول على سمة دخول من خلال منصة أنجز.سورية anjez.gov.sy

وبالنسبة للطلبات الخارجية:

يمكن للعرب والأجانب الدخول مباشرة إلى الموقع الخاص بتلقي الطلبات evisa.sy.

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