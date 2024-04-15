بعد عطلة العيد ..ارتفاع بسعر البطاطا و انخفاض الكوسا
تشهد الأسواق تذبذباً في أسعار الخضروات بعد عيد الفطر، حيث سجلت أسعار البندورة والبطاطا ارتفاعاً ملحوظاً، في حين انخفضت أسعار الخيار والكوسا، بلغ سعر كيلو البطاطا المالحة 11 ألف ليرة، والبطاطا المبردة 9 آلاف ليرة، مع ملاحظة قلة الكميات المتوفرة في السوق، بينما ارتفع سعر كيلو البندورة إلى 10 آلاف ليرة.
وسجل سعر كيلو الباذنجان 8 الاف ليرة، و كيلو الكوسا 6 الاف ليرة، وكيلو الفول 4000 ليرة، والبلدي منه 7000 ليرة، والفليفلة لا تزال أسعارها محلقة فوق 22 ألف ليرة، وسعر مادة الثوم الأخضر الكيلو بين 15 و20 ألف ليرة، والثوم اليابس انخفض قليلا وهناك تفاوتا كبير في أسعاره بين محل وآخر.
وسجل سعر كيلو الخيار البلاستيكي 6000 ليرة، و البلدي 10 الاف ليرة، والفاصولياء الخضراء انخفض سعر الكيلو إلى 15 ألف ليرة وكيلو البازيلاء 10 الاف ليرة.
وبالنسبة للحشائش لا تزال ربطة البقلة تتربع على عرش الحشائش الربطة 2500 ليرة، والنعنع أيضا الربطة 1500 ليرة، والبقدونس الربطة 1000 ليرة، وكيلو الخس 5000 ليرة، والزعتر الربطة 1500 ليرة.
وتشهد أسعار الفواكه تغيرات متفاوتة في الأسواق. فقد انخفض سعر كيلو الفريز نظرًا لتوافر كميات كبيرة في الأسواق، حيث يتراوح بين 13 و15 ألف ليرة. من جهة أخرى، ظل سعر العوجا مستقرًا عند 25 ألف ليرة للكيلو. أما الموز، فما زال سعر الكيلو 20 ألف ليرة، والبرتقال بـ7000 ليرة للكيلو. وبالنسبة للتفاح، فسعر الكيلو 13 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر كيلو الجزر 4500 ليرة.
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