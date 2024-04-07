خبير اقتصادي: زيادة الراتب يجب أن لا تقلّ عن خمسين ضعف!

نفت مصادر خاصة في محافظة دمشق ماتم تداوله حول وجود منحة بمبلغ 350 ألف ليرة سورية لكل موظف قبل عيد الفطر.

وأشارت المصادر إلى أنه قبل فترة تم الحديث عن وجود زيادة على الرواتب بمقدار 50 في المئة على الرواتب والأجور المقطوعة في سوريا، وتم إعداد قوائم في الجهات المختصة لذلك.

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف: إن ألف منحة لا يمكن أن تكفي السوري لتلبية احتياجاتهم في العيد بعد شهر رمضان.

وأكد أن الحديث عن مبلغ منحة مقدارها 350 ألف ليرة لن يشتري وجبة طعام واحدة خلال أيام العيد وبالتالي "الكلام مهزلة".

وأشار يوسف، إلى أن ما يجري من أحاديث وشائعات ما هي إلا "أحلام وأمنيات" للموظفين من ذوي الدخل المحدود و"أخذ نفس" لراحة ولو كان لساعات قليلة.

وبالنسبة إلى الحديث عن وجود دراسة لزيادة جديدة على الرواتب، قال يوسف: الزيادة لا يجب أن تقل عن خمسين ضعف الراتب لتكون حقيقية وسط الارتفاع المتواصل للأسعار.

وأضاف:ما هذه المعادلة، ألا يوجد رؤيا اقتصادية شاملة واستراتيجية وبعيدة المدى، أي زيادة مباشرة على الرواتب يسبقها زيادة على أسعار حوامل الطاقة وبالتالي فإن المنعكس السلبي لها اكثر من الإيجابي ما يعني خلل في الميزان الاقتصادي.

