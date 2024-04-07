دول الناتو تقرر إنشاء مهمة مشتركة في أوكرانيا

أكد “حلف الناتو” بحسب تغريدة نشرها على منصة “X”، عقد اجتماع لوزراء الخارجية في الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، بهدف تلبية الاحتياجات الطارئة والطويلة الأجل لأوكرانيا، مع التأكيد على أهمية تعزيز جهود الحلف في كييف.

وأشار الحلف إلى مناقشة تعزيز التعاون مع الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جهته، أعلن وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، قرار دول الناتو بإنشاء مهمة مشتركة في أوكرانيا، مؤكداً في كلمته في بروكسل أن هذا القرار لا يعني التوجه نحو الحرب، بل يعني تعزيز الدعم المتناسق لأوكرانيا باستخدام قدرات التنسيق والتدريب والتخطيط لدى حلف الناتو.



وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد أكد سابقاً أن أوكرانيا ستنضم لحلف الناتو، مما يعني أن أي هجوم روسي على أوكرانيا بعد انضمامها للحلف سيتعين مواجهته بشكل مباشر بين روسيا والناتو.



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