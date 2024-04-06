مسؤول إسرائيلي يتوقع موعد اندلاع الحرب مع لبنان.. متى؟

توقع رئيس أركان جيش الاحتلال السابق، عاموس يادلين، أن تقوم إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قنصليتها في دمشق قبل يومين، وأسفر عن مقتل عدد من المسؤولين العسكريين رفيعي المستوى.

وقال يادلين لقناة الأخبار الإسرائيلية 12، إنه لن يتفاجأ إذا “أطلقت إيران صواريخ مباشرة على إسرائيل”، زاعما أن حزب الله ينوي بدء الحرب في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وقال يادلين، إن “القوات الجوية في حالة تأهب قصوى بسبب احتمال الرد الإيراني بالفعل في المستقبل القريب”.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، عن دراسة الاحتلال الإسرائيلي فتح ملاجئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية تصاعد المخاوف الأمنية، إثر تهديدات طهران عقب استهداف مبنى القنصلية الإيرانية.

وذكر موقع “واللا” العبري، أنه “في أعقاب التوترات الأمنية، تدرس العديد من السلطات المحلية في غوش دان (منطقة تل أبيب الكبرى) فتح الملاجئ العامة الليلة”.

ونقلت القناة “12” العبرية، عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية في دولة الاحتلال، عاموس يادلين، قوله: “لن أتفاجأ إذا أطلقت إيران صواريخ مباشرة على إسرائيل”، مضيفا أنه “من المحتمل أن يكون حزب الله ينوي بدء الحرب في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان؛ أي اليوم”، على حد قوله.

في حين ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية أن “القوات الجوية الإسرائيلية وُضعت في حالة تأهب قصوى بسبب احتمال حدوث رد فعل إيراني في المستقبل القريب”، فقد قال المعلق العسكري للقناة “13” العبرية، ألون بن ديفيد، إن “إسرائيل تدرك أن الإيرانيين أكثر تصميما هذه المرة على الرد من المرات السابقة”.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة “هآرتس” العبرية: “تكثفت في الأسبوع الماضي عمليات التشويش على نظام تحديد المواقع GPS التي تقوم بها إسرائيل منذ اندلاع الحرب، وامتدت في الأيام الأخيرة إلى تل أبيب والقدس”.

وأضافت: “حتى الآن، كانت اضطرابات نظام تحديد المواقع محسوسة بشكل رئيسي شمال البلاد، من منطقة حيفا إلى الحدود اللبنانية، وأظهرت خدمات خرائط نظام تحديد المواقع للمستخدمين أنهم في بيروت”.

واعتبرت الصحيفة أن تكثيف التشويش “يشير إلى مخاوف بشأن تهديدات إيران”، التي توعدت بـ”رد قاسٍ”.

استدعاء الاحتياط



والأربعاء، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تقييم للوضع تكثيف تجنيد الاحتياط في منظومة الدفاع الجوي، وذلك على خلفية تهديدات إيران بالانتقام بعد قصف بعثتها الدبلوماسية في دمشق، وفقا للقناة “12” العبرية.

وأشارت القناة إلى أن “التقدير في إسرائيل هو أن إيران ستحاول عبر حلفاءها في الشرق الأوسط مهاجمة إسرائيل من اليمن وسوريا ولبنان”.

وأضافت أنه “في حال ردت إيران بإطلاق النار من أراضيها فإن ذلك سيخلق بالفعل معادلة مختلفة وردا إسرائيليا لم يحدث حتى الآن”، معتبرة أن تهديد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وتأكيده أن “إسرائيل سوف تندم”، أثار حالة تأهب قصوى في المؤسسة الأمنية خوفًا من الانتقام الإيراني.

ولفتت القناة إلى “زيادة حالة التأهب في مختلف المنظومات بالجيش الإسرائيلي كجزء من الاستعدادات لعمليات إطلاق (صواريخ وطائرات مسيرة) إلى إسرائيل، حيث أصبحت الطائرات المقاتلة على أهبة الاستعداد بما في ذلك استعدادها لتنفيذ عمليات اعتراض”.

والاثنين، دمرت غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق مبنى القنصلية الإيرانية الملاصق لسفارة طهران في حي المزة، وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الاحتلال اغتال عددا من أفراده في الضربة الصاروخية، على رأسهم محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس في سوريا ولبنان.

عربي 21