إلقاء القبض على أفراد شبكة ترويج دولار مزور ويضبط بحوزتهم مبلغ خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي
بعد ورود معلومات إلى قسم شرطة المزة الشرقي في دمشق حول إقدام أشخاص مجهولين بترويج الدولار المزور في منطقة المزة بدمشق.
ونتيجة المراقبة والمتابعة تمكن قسم الشرطة من إلقاء القبض على كل من المدعو (محمد . س) وزوجته (سيدرة . ا) أثناء قيامهما باستلام مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف وستمائة دولار أمريكي من شخص يدعى (محمد . هـ) وبالتحقيق معهما اعترف المقبوض عليه بإقدامه على ترويج الدولار المزور بمساعدة زوجته المقبوض عليها التي تقوم بإخفاء المبالغ المزورة ضمن ملابسها وترافقه أثناء عملية الاستلام والتسليم وذلك لإبعاد الشبهات عنهما ، كما اعترف أن مصدر الدولار المزور هو شخص يدعى (محمد . هـ) وهناك مروج آخر للدولار المزور في منطقة المزة يدعى (عماد الدين . خ)، حيث تم إلقاء القبض عليهما بكـ.مين محكم وبالتوسع بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصـ.ابة لترويج الدولار الأمريكي المزور في محافظة دمشق وريفها.
التحقيقات مازالت مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.
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