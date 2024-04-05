إلقاء القبض على أفراد شبكة ترويج دولار مزور ويضبط بحوزتهم مبلغ خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي

05-04-2024

إلقاء القبض على أفراد شبكة ترويج دولار مزور ويضبط بحوزتهم مبلغ خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي

بعد ورود معلومات إلى قسم شرطة المزة الشرقي في دمشق حول إقدام أشخاص مجهولين بترويج الدولار المزور في منطقة المزة بدمشق.

ونتيجة المراقبة والمتابعة تمكن قسم الشرطة من إلقاء القبض على كل من المدعو (محمد . س) وزوجته (سيدرة . ا) أثناء قيامهما باستلام مبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف وستمائة دولار أمريكي من شخص يدعى (محمد . هـ) وبالتحقيق معهما اعترف المقبوض عليه بإقدامه على ترويج الدولار المزور بمساعدة زوجته المقبوض عليها التي تقوم بإخفاء المبالغ المزورة ضمن ملابسها وترافقه أثناء عملية الاستلام والتسليم وذلك لإبعاد الشبهات عنهما ، كما اعترف أن مصدر الدولار المزور هو شخص يدعى (محمد . هـ) وهناك مروج آخر للدولار المزور في منطقة المزة يدعى (عماد الدين . خ)، حيث تم إلقاء القبض عليهما بكـ.مين محكم وبالتوسع بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بإقدامهم على تشكيل عصـ.ابة لترويج الدولار الأمريكي المزور في محافظة دمشق وريفها.

التحقيقات مازالت مستمرة معهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...