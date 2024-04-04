قرار رفع أسعار الفيول يفاجئ الصناعيين..! الصناعيون يدعون الحكومة للعدول عن القرار..!

قرار رفع سعر الوقود إلى 400 ألف ليرة سورية للطن الواحد أثار موجة استياء كبيرة بين الصناعيين، الذين وصفوا القرار بأنه غير مدروس وغير مناسب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

أيمن مولوي، أمين سر اتحاد غرف الصناعة السورية، أشار إلى أن الصناعيين لم يعدوا يحظون بالدعم الكافي، سواء فيما يتعلق بالوقود أو الكهرباء، التي أصبحت أسعارها تفوق أسعار دول الجوار، وهذا يؤثر سلبًا على قدرة الصناعيين على التنافسية والبقاء في الأسواق.

عبد اللطيف حميدة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، أوضح أن القطاع الصناعي يواجه الآن تحديات هائلة قد تؤدي إلى توقف الإنتاج في العديد من المعامل، مما يستدعي مراجعة فورية لأسعار الوقود والطاقة الكهربائية لضمان استمرارية العمل والإنتاج. كما أشار إلى ضرورة تحسين جودة الوقود المقدم للصناعيين لتجنب تكاليف إضافية نتيجة لاستهلاك أعلى.

عاطف طيفور، صناعي، أكد أن رفع أسعار الوقود سيؤدي إلى تعطيل شبه كامل لعمليات الإنتاج في المصانع، مع التأثير السلبي الذي سيحدثه زيادة أسعار الكهرباء.

يجب أن تعمل الحكومة على توفير بيئة مناسبة للإنتاج الصناعي من خلال ضمان توفر الموارد اللازمة بأسعار معقولة وجودة مضمونة، بغية دعم الاقتصاد المحلي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.



