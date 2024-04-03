تطبيق النقل الإلكتروني في سوريا.. خدمة آمنة والتعرفة محددة مسبقاً

كشف مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد، أن عدد الشركات الخاصة التي تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لتقديم خدمة على تطبيق النقل الإلكتروني بلغ 18 شركة حتى الآن حصل منها على ترخيص نهائي شركتان فقط.

وأكد الأسعد، أن هذا التطبيق حضاري ويعتبر من الخطوات الرائدة لتوفير أفضل خدمة آمنة للمواطنين، حيث يستطيع أي شخص إرسال عائلته أو أغراض مع السيارة بكل أمان وطمأنينة لأن هذه السيارة متابعة ومعروفة من الشركة المشغلة.

وأضاف: كما أن هناك تتبعاً لخط سيرها على برنامج «Gps» وبالتالي فهي تحقق الخدمة الآمنة والمحددة التعرفة مسبقاً، قائلا: السائق الذي يعمل وفق التطبيق لا يحق له نقل ركاب مثل السيارة العامة، وينظم عمله وفق التطبيق حصراً ويتم إلغاء الترخيص له في حال المخالفة، ويتم منح السيارة كمية البنزين وفق السيارات الخاصة ولا تمنح أي كمية إضافية وتتم دراسة الأسعار من الشركة ومن لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارتي النقل والتجارة الداخلية.

ويجري الترخيص للعمل على تطبيقات النقل الإلكترونية ويُسمح من خلالها للمركبات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالفئة الخاصة «10 ركاب وأقل» بالعمل بنقل الركاب بوساطة نظام التطبيق الإلكتروني.