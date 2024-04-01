ضبط ٧ كغ حشيش في كفر سوسة

تمكنت الوحدات الشرطية في دمشق من إلقاء القبض على مروّج للمخدرات وضبط كمية تقدر بـ 7 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر بحوزته.

جاء ذلك نتيجة الجهود المبذولة في ملاحقة تجار المواد المخدرة، حيث نجح فرع مكافحة المخدرات بدمشق وبكمين محكم في القبض على المتهم بالترويج للمواد المخدرة في منطقة كفر سوسة.

وأثناء التحقيق معه، اعترف المتهم بقيامه بحيازة وترويج المخدرات داخل مدينة دمشق وضواحيها، بالتعاون مع أشخاص آخرين لا يزالون في طور البحث عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.