مضمون المباحثات بين لجنتي الدفاع الأمريكية والتركية بخصوص سورية

أفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قد عقد اجتماعاً مع رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، مايك روجرز، والوفد المرافق له، في العاصمة أنقرة.

وقد التقى الوفد الأميركي أيضًا برئيس لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان التركي، خلوصي أكار، ومستشار الرئيس التركي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، عاكف تشاغطاي قيليتش.

وأوضحت المصادر التركية أن الملف السوري كان من بين الملفات البارزة في المباحثات والاجتماعات بين المسؤولين التركيين والأميركيين، وتمت مناقشة عدة نقاط، بما في ذلك الجوانب العسكرية والسياسية لهذا الملف.

وأشارت المصادر إلى أن التوافق والدعم العربي قد تم تأكيده، بمشاركة السعودية والإمارات وقطر ومصر، لحق تركيا في الحفاظ على أمنها وحماية حدودها، وتأييدهم للخطوات التي تتخذها تركيا في الملف السوري خلال الصيف الحالي.

وخلال اجتماع الآلية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأميركية في واشنطن، أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، رفض تركيا لاستمرار التعاون مع الوحدات الكردية، وتزويدها بالسلاح، وإجراء التدريبات المشتركة معها في شمالي وشمال شرقي سوريا.

وأكد الوزير فيدان أن تركيا ستواصل عملياتها ضد المسلحين الأكراد، الذين يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، دون انتظار إذن من أحد.