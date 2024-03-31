 انطلاق مسابقة فرصة 2024 لدعم المشاريع الريادية في سوريا

أعلن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا والجمعية السورية لرواد الأعمال الشباب، السبت، عن إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة “فرصة 2024″، احتفالاً بيوم الطالب السوري.

وتهدف المسابقة إلى “دعم الشباب الريادي الطموح عبر مساعدتهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ريادية ربحيّة، تُساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في سوريا”، بحسب ما ذكره الاتحاد الوطني لطلبة سوريا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الاتحاد، إن “المسابقة تأتي نظراً لأهمية ريادة الأعمال في تعزيز النمو الاقتصادي والإبداع والابتكار بين الشباب السوري، وبشكلٍ خاص طلبة سوريا الذين يتمتعون بتميّز وروح ريادية في جميع المجالات العلمية، ويرفعون راية بلدهم عالياً”.

وتستهدف النسخة الثالثة من المسابقة، والتي تأتي تحت شعار “ابدأ.. لكل مجتهد فرصة”، أصحاب الأفكار الخلّاقة والمشاريع الريادية المبتكرة ذات الصلة بالتكنولوجيا، التنمية، والتعليم.

وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية لهذه النسخة 150 مليون ليرة سورية، تُوزَّع بالتساوي على الفئات الثلاثة، ويمكن للراغبين بالتقدّم التسجيل بدءاً من 30 آذار ولغاية 20 نيسان القادم.

يُذكر أن المشاركين في النسختين السابقتين نجحوا في إطلاق مشاريعهم الريادية بعد أن كانت مجرد أفكار، وذلك من خلال التدريب والإشراف الذي حصلوا عليه، فتحوّلت مشاريعهم إلى شركات ريادية، تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي ما يُقارب الملياريّ ليرة سورية، بحسب ما أكّده الاتحاد.