الطاقة الذرية تعلن التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران مبدئياً

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافائيل غروسي”، التخلي عن الاتفاق النووي مع إيران من حيث المبدأ، رغم عدم إعلان نهايته، وفق ما نقلته وكالة أنباء “إرنا” الرسمية الإيرانية.

ونقلت “إرنا” عن “غروسي” قولَه، إن “الوكالةَ موجودةٌ في إيران وتقوم بالمراقبة، إلا أنها لا تراقب بالمستوى والعمق الذي يتناسب مع طبيعة هذا الأمر”.

وطالب “غروسي” باستئناف عملية المراقبة مُعتبراً أن الدبلوماسية أمرٌ لا مفرَّ منه، فيما شدد على أن الحقيقة تقول، إن إيران عام 2015 ليست إيران عام 2024، على حد تعبيره.

يشار إلى أن طهران كانت أبرمت عام 2015 اتفاقاً مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح في أنشطتها وضمان سلميّتها، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً من هذا الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع تدريجياً عن التزاماتها النووية.

يذكر أنه بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأميركية مطلع 2021 بأشهر قليلة، بدأت إيران والقوى الكبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مفاوضات لإحياء الاتفاق، لكن المباحثات التي جرت بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، وصلت إلى طريق مسدود في صيف 2022.