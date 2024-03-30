وارسو تحذر: أوروبا دخلت حقبة ما قبل الحرب

حذّر رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، من التهديد الذي يشكله النزاع في أوكرانيا على أوروبا، معتبرًا أنه للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يدخل القارة “حقبة ما قبل الحرب”.

وأشار توسك في مقابلة أجرتها معه شبكة “لينا” الإعلامية إلى أنه لم يعد الحديث عن الحرب مجرد مفهوم من الماضي، بل أصبح واقعًا تمامًا، حيث بدأ النزاع في أوكرانيا منذ أكثر من عامين، وأصبح من الممكن حدوث أي سيناريو، مما يجعل الوضع حاليًا مثيرًا للقلق للغاية.

وأضاف توسك: “يبدو الأمر مدمرًا بالنسبة لجيل الشباب، ولكن علينا أن نتأقلم مع الواقع الجديد الذي بدأ، حيث أننا نعيش الآن في حقبة ما قبل الحرب. لا أبالغ عندما أقول ذلك، فهذا الواقع يزداد وضوحًا يومًا بعد يوم”.

وبسبب النزاع في أوكرانيا، اهتز شعور الزعماء الأوروبيين بالسلام الدائم بعد الحرب، مما دفع العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاج الأسلحة لمساعدة كييف وقواتها.

وأكد رئيس المجلس الأوروبي السابق، الذي كان يدعم بشكل كبير أوكرانيا، أنه إذا خسرت كييف الحرب، فلن يشعر “أحد” في أوروبا بالأمان.

ومن بين القضايا التي تشغل بال القارة أيضًا العودة المحتملة للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، خاصة بعد تشكيكه العلني في حلف شمال الأطلسي.

وفي هذا السياق، أكد توسك: “مهمتنا هي تعزيز العلاقات عبر الأطلسي، بغض النظر عن هوية الرئيس الأميركي”.