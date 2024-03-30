سلاح الجو الروسي يدمر قاعدة للمسلحين في سوريا

أصدر النائب الأول لرئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، أفاد بأن ضربة جوية من القوات الجوية الروسية ألحقت أضراراً بقاعدة تابعة للمسلحين الذين فروا من منطقة التنف واختبأوا في سلسلة جبال بمحافظة حمص في سوريا.

وأشار البيان إلى أن هذه الضربة أسفرت عن تدمير القاعدة المذكورة.

وأكد بوبوف أنه نتيجة لإطلاق عبوة ناسفة من طائرة دون طيار قام بها الإرهابيون على مواقع قوات الحكومة السورية في قرية معرة موخوس بمحافظة إدلب، تعرض عسكري سوري للإصابة.

وفي سياق متصل، أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، يوم السبت الماضي، عن مقتل 25 على الأقل من المسلحين جراء قصف معسكر تدريب للإرهابيين من قبل القوات الجوية الروسية. ووفقًا لكوليت، فإن المعسكر المستهدف يقع في محافظة حلب شمال غربي سوريا.

وأفادت “سبوتنيك” بأن طائرات حربية سورية روسية نفذت سلسلة غارات على مواقع استراتيجية للمجموعات الإرهابية شمال غربي سوريا، مستهدفة مواقع لتنظيمي “هيئة تحرير الشام” و”الحزب الإسلامي التركستاني”.

وأوضح المراسل أن الغارات أسفرت عن تدمير ورش لتعديل الطائرات المسيرة وصناعة القذائف الصاروخية، وأن عددًا من المسلحين قتلوا وأصيب آخرون.

وفي تقرير سابق، أفاد المراسل بتحييد ثلاثة مسلحين وإصابة آخرين جراء استهداف الجيش السوري لآلية تابعة لمسلحي “الحزب الإسلامي التركستاني” في ريف اللاذقية الشمالي.