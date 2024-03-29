لماذا يخشى الغرب من تفكيك مخيم الهول بالحسكة؟

دعت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية إلى إزالة مخيم الهول للاجئين في الحسكة شمال شرقي سورية، مع توجيه الانتباه إلى أنه يشكل خطراً كبيراً مع وجود مخاوف من تنامي تهديد تنظيم الدولة.

المخيم يضم عشرات الآلاف من المحتجزين، بمن فيهم أطفال ونساء من أعضاء التنظيم، تحت ظروف قاسية، تحت حراسة قسد بالتعاون مع القوات الأميركية، إضافة إلى مراكز احتجاز لنحو 9 آلاف من مقاتلي التنظيم.

يثير وجود هذا العدد الهائل من السكان تساؤلات حول كيفية إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك في ظل مخاوف من تدهور الأمن وتجدد نشاط التنظيم بسبب أي خطوة أميركية محتملة بخصوص دعم قسد أو سحب القوات من المنطقة.

تحذر التقارير من عوامل قد تساهم في تفاقم الأوضاع في مخيم الهول، مع العداء المتصاعد بين تركيا وقسد، حيث هددت قسد بتحويل اهتمامها إلى مهام أخرى في حال تعرضت لهجمات مستمرة من تركيا.

في العراق، تعتبر السفيرة الأميركية في بغداد أن تنظيم الدولة لا يزال يشكل تهديداً، مؤكدة على ضرورة استمرار الجهود لهزيمته بشكل كامل، رغم تصريحات رئيس الوزراء العراقي بأن التنظيم لم يعد يشكل تهديداً في البلاد.

