كم يبلغ راتب الطيار حول العالم؟

مجال الطيران يشكل جاذبية خاصة للكثيرين، ومن أسئلة الشائعة التي يتساءل الناس عنها: ما هو متوسط راتب الطيار حول العالم؟ إجابة هذا السؤال تتأثر بعدة عوامل مثل المستوى الوظيفي، والخبرة، ونوع الطائرة التي يقودها الطيار، وشركة الطيران التي يعمل فيها.

سنلقي نظرة على بعض الأمثلة لرواتب الطيارين في بعض البلدان وفقاً لموقع سائح:

الولايات المتحدة الأمريكية: تختلف رواتب الطيارين في الولايات المتحدة بناءً على عدة عوامل. وفقًا لبيانات من موقع “Payscale”، يتراوح متوسط راتب الطيار الأمريكي بين حوالي 60,000 إلى 250,000 دولار سنويًا، ويمكن أن تكون الرواتب أعلى للطيارين ذوي الخبرة والذين يعملون في شركات الطيران الرئيسية.

المملكة المتحدة: يختلف راتب الطيارين في المملكة المتحدة بناءً على عدة عوامل أيضًا. ووفقًا لتقرير من موقع “Prospects”، يتوقع أن يتراوح متوسط راتب الطيار في بريطانيا بين حوالي 25,000 إلى 120,000 جنيه إسترليني سنويًا، وقد تكون الرواتب أعلى للطيارين ذوي الخبرة والذين يعملون في شركات الطيران الكبرى.

آسيا: تختلف رواتب الطيارين في آسيا بشكل كبير بين البلدان. على سبيل المثال، في الصين، يمكن للطيارين في الخطوط الجوية الرئيسية أن يحصلوا على رواتب تتراوح بين 10,000 إلى 20,000 دولار شهريًا، بينما قد تكون الرواتب أقل في البلدان النامية الأخرى في آسيا.

أوروبا: تتفاوت رواتب الطيارين في أوروبا بشكل كبير بين الدول المختلفة. في بريطانيا على سبيل المثال، يكون متوسط راتب الطيارين أعلى من العديد من الدول الأوروبية الأخرى، حيث يمكن للطيارين ذوي الخبرة أن يكسبوا ما بين 60,000 إلى 150,000 جنيه إسترليني سنويًا.

في المقابل، يمكن للطيارين في بعض البلدان الأوروبية الأخرى أن يحصلوا على رواتب أقل، خاصة في البلدان التي تعاني من تقشف في القطاعات العامة.