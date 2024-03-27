27-03-2024
منتخبنا الوطني لكرة القدم يهزم “ميانمار” بسباعية نظيفة
هزم منتخبنا الوطني لكرة القدم نظيره “ميانمار” بسباعية نظيفة، الثلاثاء، ضمن التصفيات القارية والمونديالية.
وتناوب على تسجيل أهداف منتخبنا كل من عمر خريبين( هاتريك)، مؤيد العجان( ثنائية)، ابراهيم هيسار، علاء الدين الدالي.
ورفع منتخبنا الوطني لكرة القدم رصيده إلى 7 نقاط في مجموعته، وضمن فرصة الصعود ثانياً خلف اليابان للدور الثاني مستفيدين من مشاكل كوريا الشمالية مع الاتحاد الٱسيوي.
يشار إلى أن اللاعب محمود داوود غادر رسمياً بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم في السعودية قبل بدء المباراة بساعات قليلة.
يذكر أن التعادل في مباراة الذهاب أثار موجة هجوم كبيرة على المنتخب الوطني ومدربه الأرجنتيني “هيكتور كوبر”، في حين قوبل الفوز بسباعية في مباراة الإياب بفرحة كبيرة وإشادة بالأداء الجيد لنسور قاسيون.
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