إنقاذ شاب سقط من الطابق السابع في حلب

تمكن فوج الإطفاء في حلب من إنقاذ شاب سقط من سطح بناية في شارع جسر السنديانة بحي الأنصاري الشرقي.

تشير المعلومات إلى أن الشاب كان يقوم بتركيب جهاز “ستلايت” على السطح، ونتيجة الظلام سقط في منور تهوية البناية، حيث تم إخراجه بواسطة فريق الإطفاء بعد كسر نافذة المنور.

تعرض الشاب لكسور في الجمجمة وأنحاء مختلفة من جسمه، وتم نقله إلى المشفى الجامعي في حالة حرجة.

الشاب، المعروف بـ “مجد”، كان يعمل بدون إنارة على السطح، مما أدى إلى الحادث.



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