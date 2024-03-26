بريكس تعتمد نظام دفع غير مرتبط بالدولار.. فما هو؟

توجهت مجموعة “بريكس” نحو توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار، حيث تسعى دول المجموعة للابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية “سويفت” التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

تشمل خطط المجموعة إنشاء نظام دفع دولي يسمى “بريكس باي” (BRICS Pay) يستند إلى تقنية “بلوك تشين” (blockchain)، وهو ما يمكن أن يتيح تجاوز العقوبات والعراقيل الغربية.

هذا النظام سيعمل بشكل لامركزي وسيشمل عملات متعددة، ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز النفوذ الاقتصادي لمجموعة “بريكس” وتعزيز الظهور العالمي للعملات الوطنية لهذه الدول، مما قد يشكل تهديداً لمكانة الدولار الأمريكي.

تهدف دول مجموعة “بريكس” إلى الابتعاد عن الدولار واستخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية، وقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة كبيرة من التعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم بالروبل واليوان.

تعتبر فكرة “بريكس باي” مبنية على إنشاء منصة خاصة تعتمد على العملات الرقمية في دول المجموعة لتنفيذ التسويات المالية، مما يعني تحطيم احتكار نظام “سويفت” الغربي في العمليات المالية العالمية وفقاً لروسيا اليوم.

تأتي هذه الخطوة في سياق استخدام الولايات المتحدة للدولار كأداة في العقوبات، مما دفع دولًا في العالم بقيادة مجموعة “بريكس” لزيادة استخدام العملات الوطنية في التجارة الدولية.