غداً.. منتخبنا يلتقي ميانمار في لقاء الرد

يستعد منتخب سوريا لمواجهة منتخب ميانمار في المباراة المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، وذلك في السعودية.

تعادل المنتخبان في المباراة السابقة بهدف لمثله في ميانمار.

من المتوقع أن يسعى لاعبو المنتخب السوري لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية ترضي الجماهير الرياضية السورية وفقاً لصحيفة الوطن.

من الملفت للنظر أن لاعبين بارزين مثل محمود داود المحترف في الدوري الألماني وعمر خريبين، الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الإصابة، سيكونان متواجدين ومتألقين في هذه المواجهة.

تتصدر اليابان المجموعة الثانية بتسع نقاط، بينما يحتل منتخب سوريا المركز الثاني بأربع نقاط. يعتمد مصير المباراة بين كوريا الشمالية واليابان على قرارات الفيفا، وقد يؤدي فوز اليابان أو إعادة جدولة المباراة أو شطب نتائج كوريا الشمالية إلى تأثير على ترتيب المجموعة ومسار التصفيات.

ستكون هذه المباراة فرصة لمنتخب سوريا للتقدم في الترتيب والاقتراب من تحقيق الهدف المنشود في التأهل إلى كأس العالم.