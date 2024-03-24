جرعة منشطات تقضي على بطل كمال الاجسام المصري

وفاة البطل العالمي في رياضة كمال الأجسام، أيمن مجدي، تُعلن في مدينة طنطا المصرية بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة نتيجة لتعاطيه جرعة زائدة من المنشطات.

وفقًا للمصادر المصرية، كانت حالة الفقيد جيدة وخالية من الأمراض المزمنة، لكنه أُصيب بأزمة قلبية أثناء صيامه في شهر رمضان.

تم نقله على الفور إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة عند وصوله، حيث لم يتمكن الأطباء من إنقاذه. تبيّن لاحقًا أن تناوله الزائد للمنشطات والمكملات الغذائية كان سببًا في تفاقم الحالة.

أُقيمت جنازة الرياضي الراحل بموكب مهيب بعد صلاة العشاء أمس، وسط حالة من الحزن والانكسار بين أفراد أسرته وأحبائه.

وفي تصريحاته، كشف والد اللاعب الراحل عن معاناة ابنه من مرض في القولون والمعدة منذ ثلاثة أشهر، حيث تدهورت حالته الصحية رغم استشارة الأطباء وتلقيه العلاج وفقاً لموقع البوابة.

وأوضح أن ابنه شعر بحالة إعياء شديدة في صباح اليوم السابق، وللأسف فقد توفي قبل أن يتمكن أحد من مساعدته.