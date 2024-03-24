أنهى حياته وعلقه على شجرة.. حادثة مروعة بريف طرطوس

أفادت وزارة الداخلية بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر أربعين عامًا معلقة على إحدى الأشجار في أرضه الزراعية بقرية السيسنية في صافيتا بريف طرطوس، بعد أن اختفى عن منزله لمدة تصل إلى 45 يومًا.

ووفقًا للوزارة، نجح فرع الأمن الجنائي في طرطوس من خلال التحري وجمع الأدلة في كشف ملابسات هذه الجريمة، حيث أظهرت المعلومات وجود خلافات بين الضحية وشخص آخر.

تم اعتقال هذا الشخص وخلال التحقيق اعترف بأنه كان يخطط لقتل الضحية بسبب خلافات شخصية بينهما.

أقر المشتبه به بأنه قرر قتل الضحية، حيث زار مزرعته وادعى الصلح، ثم أضاف مادة سامة إلى مشروبه.

بعد وفاته، علق جثته على إحدى الأشجار، ثم قام بطعنه عدة طعنات باستخدام مقص تقليم الأشجار ورمى المقص بعيدًا بين الأشجار.