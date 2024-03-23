بعد القرار الأميركي.. ما هي الأسبستوس؟ ولماذا يتم حظرها؟

الأسبستوس هو مجموعة من المعادن الليفية التي تتكون طبيعياً وتتميز بمقاومتها العالية للحرارة وللمواد الكيميائية وللشد، مما جعلها تستخدم في العديد من التطبيقات الصناعية والبنائية.

وعلى الرغم من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من استخدام الأسبستوس، إلا أنه يُعتبر مادة مسرطنة وخطيرة للغاية على الصحة البشرية. فالتعرض المطول للأسبستوس قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الرئة وورم الظهارة المتوسطة وسرطانات أخرى وفقاً لموقع الحرة.

وفي هذا السياق، قامت الولايات المتحدة بإصدار قرار يحظر استيراد واستخدام نوع وحيد من الأسبستوس الذي كان لا يزال يستخدم في البلاد، وهو الأسبستوس الكريسوتيل. يتيح هذا القرار فترة تصل إلى 12 عاماً للشركات للتخلص التدريجي من استخدامه في التصنيع.

يأتي هذا القرار في إطار جهود حماية البيئة والصحة العامة، ويمثل خطوة مهمة نحو الحد من التعرض لمادة خطيرة ومسرطنة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حماية صحة العاملين والمستهلكين والبيئة من آثار الأسبستوس الضارة.