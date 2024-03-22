هجوم إرهابي يستهدف حفلاً موسيقياً قرب موسكو

قتل وأصيب العشرات جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة مسلحة استهدف حفلاً موسيقياً في مجمع كروكوس التجاري قرب العاصمة الروسية موسكو.



وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن 40 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 100 كحصيلة أولية للهجوم الإرهابي.



وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن مسلحين مجهولين اقتحموا الطابق الأرضي وقاعة الحفل الموسيقي وفتحوا النار من أسلحة آلية على الحضور وألقوا قنابل على الحاضرين وعلى عمال المركز التجاري ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى اندلاع النيران في المبنى.



وأعلنت قوات الأمن الروسية إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الهجوم وتوجيه قوات خاصة للتعامل مع الوضع الأمني في المجمع.



بدورها قالت وزارة الخارجية الروسية إن الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري مأساة رهيبة وجريمة بشعة تستلزم من المجتمع الدولي بأسره إدانتها.

ودان العديد من دول العالم الهجوم الذي تعرض له المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وكانت تركيا من بين الدول الأولى التي أعلنت عن رد فعلها على الهجوم، حيث قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز في حديث لقناة "سي إن إن تورك": أقدم التعازي للشعب الروسي... لقد تحدثنا عن الإرهاب وهذه مصيبة للعالم بأسره".

وقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التعازي لروسيا في ضحايا الهجوم على "كروكوس سيتي"، وعبر عن ثقته "بوحدة الشعب الروسي".

وأعلن الرئيس البوليفي لويس آرسي عن إدانة بلاده العمل الإرهابي "بشدة"، معبرا عن تضامنه مع الشعب الروسي ومقدما التعازي لعائلات الضحايا.

وأضاف أن "هذا الحدث المأساوي يجب أن يدينه المجتمع الدولي بأسره".

يتبع…