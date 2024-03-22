22-03-2024
منافسات قوية في فروسية الوفاء بنسختها الثامنة والعشرين
انطلقت دورة الوفاء للفروسية بقفز الحواجز اليوم بنسختها الثامنة والعشرين على أرض نادي الباسل في الديماس بريف دمشق بمشاركة فرسان من مختلف الفئات.
وأسفرت نتائج منافسات اليوم الأول عن فوز الفارس ليث العلي بالمركز الأول بفئة “بيغ تور والمركز الثاني الفارسة شام الاسد وتلاها في المركز الثالث الفارس همام الخولي.
وفي فئة “ميدوم تور” انتهت المنافسات عن فوز الفارسة شام الأسد بالمركز الأول وحلت الفارسة ورد سليمان بالمركز الثاني وتلاها الفارس أحمد المصري في المركز الثالث والفارسة جودي نظام رابعا.
بينما تصدر الفارس غالي الزيبق منافسات فئة السمول تور تاركاً الوصافة للفارس الحسن النقري، وحلت ثالثا الفارسة شروق المصري وجاء في المركز الرابع الفارس اسامة السبيعي ليأتي الفارس علي عطية في المركز الخامس.
الوطن
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