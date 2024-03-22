سوري الأصل رئيساً لقسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت

أعلنت “مايكروسوفت” عن تعيين “مصطفى سليمان”، خبير في مجال الذكاء الاصطناعي، لقيادة فرعها المتعلق بهذا المجال تحت اسم “Microsoft AI”، بهدف تعزيز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.

في منشور على “لينكدإن”، أعلن “سليمان” أنه سيكون الرئيس التنفيذي لـ”Microsoft AI” ، حيث سيشرف على جميع المنتجات والأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للمستهلكين في الشركة.

يُتوقع أن يُعزز هذا التعيين مكانة “مايكروسوفت” كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تتنافس فيه مع شركات التكنولوجيا الكبرى.

إضافة إلى ذلك، قامت “مايكروسوفت” بالتعاون مع “أوبن إيه آي”، الشركة الأم لـ “تشات جي بي تي”، واستثمرت بشكل كبير فيها.

وقد دخلت أيضًا في شراكة مع الشركة الفرنسية “ميسترال”، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن “سليمان” شارك في تأسيس شركة “ديب مايند” في عام 2009، والتي تم استحواذ “غوغل” عليها في عام 2014.

كما شارك في تأليف كتاب بعنوان “الموجة القادمة”، الذي يناقش الحاجة إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي.

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